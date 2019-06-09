ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Новости » Общество    09.06.2019 - 10:48
В Украине ожидается ухудшение погодных условий
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В некоторых центральных областях ожидается град

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в воскресенье, 9 июня 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по прогнозу Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны ожидаются дожди и грозы. Также синоптики предупредили о граде в некоторых центральных областях.

Кроме того, местами возможны шквалы ветра 15-20 м/сек.

Как сообщало РБК-Украина, синоптик Наталка Диденко прогнозировала, что погода в Украине 8-9 июня будет дождливой, в частности, усилятся дожди и возможен град. Синоптик отметила, что в дневные часы столбики термометров достигнут +26 +32 градусов, на юге и востоке местами до +32 +34. В западных областях в воскресенье посвежеет до +22 +27 градусов.

В Киеве 8-9 июня есть вероятность кратковременных дождей с грозами, однако солнца тоже хватает. Жара достигнет +28 +30 градусов. На следующей неделе жара раскрутится еще больше, примите это во внимание.

Напомним, синоптики предупредили о подъеме уровня воды на реках Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей в воскресенье, 9 июня. Уровень воды может повыситься на 0,2 - 0,8 м на левых притоках Днестра.

Сегодня в Украине сохранится дождливая погода Синоптики предупредили о граде и шквалах
Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь