ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У ГУР розкрили характеристики нового реактивного дрона "Герань-5"

Понеділок 19 січня 2026 09:24
UA EN RU
У ГУР розкрили характеристики нового реактивного дрона "Герань-5" Фото: у ГУР розкрили характеристики реактивного дрона "Герань-5" (t.me/DIUkraine)
Автор: Константин Широкун

У ГУР розкрили характеристики нового російського безпілотника – ударного дрону "Герань-5" з реактивним двигуном, який здатен летіти зі швидкістю до 600 км/год.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

За даними розвідки, безпілотник нагадує іранський Karrar, більшість блоків ідентичні аналогічним блокам з інших алабузьких "Гераней". Також противником опрацьовується можливість запуску дрона зі штурмовика Су-25.

Основні характеристики "Герань-5":

  • повна злітна маса – 850 кг;
  • крейсерська швидкість – 450-600 км/год;
  • тривалість польоту – близько 2 годин;
  • оціночна дальність – до 950 км;
  • максимальна висота – 6 км (фактично зафіксоване застосування – від 200 м до 3 км).

В якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).

Що спільного з іншими "Геранями"

Безпілотник має аналогічні до інших "Гераней" компоненти: польотний контролер FCU, інерціальну навігаційну систему SADRA/MINSOO, супутникову навігаційну систему "Комєта-М12" з 12-елементною CRP-антеною, систему передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.

Для маркування апаратів противник застосовує аналогічну для модифікацій "Герані-2" з ракетами Р-60 та ПЗРК експериментальну серію "Э".

Компоненти нового дрона

Співробітниками ГУР ідентифікована електронна компонентна база, яка має походження з трьох країн – Китаю, США та Німеччини. З повним переліком компонентів, їх маркуванням та фото можна ознайомитись за посиланням.

"Розширення номенклатури російських засобів ураження, зроблених за іранськими прототипами, а також продовження використання компонентної бази виробників з країн вільного світу свідчить про необхідність посилення зусиль щодо блокування доступу держав-агресорів до технологій", - додали у ГУР.

У ГУР розкрили характеристики нового реактивного дрона &quot;Герань-5&quot;

Нагадаємо, раніше у ГУР оприлюднили інтерактивну схему, складові елементи та електронну компонентну базу безпілотного літального апарата "Гєрань-2" серії "Э", що оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом.

Також раніше експерти ГУР МО України оприлюднили тривимірну схему російського БпЛА "Оріон", а також рокрили інформацію про 43 підприємства, залучених до його виробництва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дрони ГУР Вторгнення Росії до України
Новини
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Мінуснули понад тисячу осіб: Генштаб ЗСУ повідомив про нові втрати армії РФ на 19 січня
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу