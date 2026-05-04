ГУР "розібрало" новий дрон Росії з ШІ: чиї запчастини в ньому

ГУР України виявило, що в російському дроні "Клин" використовуються компоненти виробництва Китаю, США, Австралії, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї. Росіяни продовжують залучати іноземні деталі до свого озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України на порталі War&Sanctions.

За наявною інформацією, безпілотник "Клин" розроблений і виготовляється російською компанією "Робоавіа". Апарат має фюзеляж типу "дельта-крило" довжиною 1,6 метра та розмах крил 1,9 метра.

Дрон оснащений безколекторним електродвигуном Scorpion F-4225-500KV V2 китайського виробництва. Живлення забезпечують дві полегшені акумуляторні батареї типу Li-AFB.



Важливою відмінністю "Клина" є використання технології машинного зору, що дозволяє безпілотнику автоматично виявляти та захоплювати ціль без прямого керування оператором.

Ця функція реалізована на базі комп’ютерного модуля Nvidia Jetson TX2 американського виробництва. Подібні рішення вже використовувалися в інших російських безпілотниках, зокрема "Ланцет", Zala та "Герань-2".



В якості польотного контролера використовується доступне комерційне рішення Cube Orange (Австралія), навігаційна система реалізована модулем Holybro F9P (КНР), який для підвищення точності має режим RTK (Real-Time Kinematic). Зв’язок забезпечує радіомодем LoRa, основним елементом якого є радіомодуль Ra-01H виробництва Ai-Thinker (Китай).



Крім того, у складі електроніки безпілотника виявлено компоненти виробництва США, Швейцарії, Тайваню та Південної Кореї.



"Клин" може нести кумулятивну або фугасну бойову частину вагою до 5 кг. Ще однією характерною відмінністю даного БпЛА є наявність розвинутого переднього керуючого опірення, яке дозволяє корегувати курс заходу на ціль при різних кутах атаки на різній швидкості.



Заявлена противником максимальна швидкість при заході на ціль - 300 км/год.

За даними розвідки, противник працює над кількома варіантами системи "Клин" - для застосування як на суші, так і на морі.

У морській модифікації підрив цілі здійснюється за допомогою радара, тоді як у наземній версії для цього використовується лідар.

Крім того, розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель безпілотника та детальну інформацію про його компоненти, що дозволяє краще оцінити його технологічні можливості.

Інфографіка: Головне управління розвідки МОУ