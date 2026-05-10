Главная » Новости » Война в Украине

Жалкая копия "Фламинго": Россия впервые показала ракету-дрон "Герань-5"

12:45 10.05.2026 Вс
3 мин
Российскую "Герань-5" сравнивают с украинской "Фламинго"
aimg Татьяна Степанова
Жалкая копия "Фламинго": Россия впервые показала ракету-дрон "Герань-5" Фото: Россия впервые показала ракету-дрон "Герань-5" (Getty Images)
Россия во время парада 9 мая впервые показала свою новую крылатую ракету-дрон "Герань-5", которую уже использовала для ударов по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как отмечают аналитики, кадры ракеты вероятно были сняты с пусковой площадки, которая расположена в Орловской области.

В сети "Герань-5" уже сравнили с украинской FP-5 "Фламинго" или немецкой "Фау-1".

В то же время по сравнению с "Фламинго" российская "Герань-5" имеет меньшие размеры, значительно меньшую боевую часть (90 кг против 1-тонной БЧ FP-5) и втрое меньшую дальность - 1000 км.

В то же время фактически новая российская разработка является "копией копии". Так, аналитики отмечают, что российские специалисты вдохновлялись разработкой Ирана под названием Karrar, в частности, скопировали решение по расположению крыльев, хотя они и получили несколько иную форму.

При этом сам иранский Karrar вполне можно назвать копией американского дрона-мишени MQM-107 Streaker.

Фото: скрины с видео парада в Москве (Defense Express)

Отмечается, что россияне вооружили свою крылатую ракету ракетой "воздух-воздух", это будет Р-73.

При этом благодаря реактивному двигателю, который позволяет ракете развивать скорость ориентировочно до 600 км/ч, "Герань-5" является угрозой в том числе в контексте перегрузки средств противовоздушной обороны в случае ее более-менее массового производства, подчеркивают аналитики.

"Герань-5" была создана из компонентов, максимально унифицированных с другими образцами этой линейки, при этом привлечены как китайские комплектующие, включая двигатель, так и компоненты производства западных стран, в частности, США или Германии.

Для навигации на эту крылатую ракету устанавливается антенна "Комета", при этом недавно Силы обороны Украины поразили завод "ВНИИР-Прогресс", производящий эту деталь.

В Украине отреагировали

Советник президента Украины и бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин заявил, что новая российская реактивная ракета-дрон "Герань-5", которую показали во время парада в Москве, является попыткой скопировать украинскую крылатую ракету "Фламинго".

Однако российская разработка существенно уступает украинской по характеристикам.

По его словам, внешнее сходство между российской "Геранью-5" и украинской FP-5 "Фламинго" объясняется тем, что россияне пытались скопировать украинскую разработку.

Камышин отметил, что российский дрон имеет примерно в десять раз меньшую дальность полета и боевую часть, чем украинский "Фламинго".

По оценке советника президента, по своим возможностям "Герань-5" находится где-то между украинскими ракетами-дронами "Пекло" и "Паляница".

"На пятом году большой войны России на параде не видно ничего, кроме жалкой копии одного из наших украинских ракетных беспилотников", - отметил Камышин.

В ГУР раскрыли характеристики "Герань-5"

Напомним, ранее в ГУР раскрыли характеристики нового российского беспилотника - ударного дрона "Герань-5" с реактивным двигателем, который способен лететь со скоростью до 600 км/ч.

По данным разведки, беспилотник напоминает иранский Karrar, большинство блоков идентичны аналогичным блокам из других алабузских "Гераней". Также противником прорабатывается возможность запуска дрона со штурмовика Су-25.

Рубио и Уиткофф встретились с премьером Катара, чтобы обсудить сделку с Ираном, - Axios
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
