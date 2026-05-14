"Жахлива ніч у Києві": поліція показала перші хвилини після удару по 9-поверхівці

Патрульні поліцейські показали відео перших хвилин після ворожого влучання у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва. Правоохоронці разом із мешканцями рятували поранених із пошкоджених осель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
За словами Олексія Білошицького, патрульні прибули на місця обстрілів одними з перших. Поліцейські надавали домедичну допомогу постраждалим, виносили людей із руїн та на службових авто транспортували їх до лікарень.
"Спільно з небайдужими громадянами ми надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували травмованих до лікарень і розбирали завали", - повідомив Білошицький.
Окрім порятунку людей, правоохоронці допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтехніки та регулювали рух на складних ділянках.
Внаслідок комбінованого удару ракетами та безпілотниками у столиці зафіксовано руйнування у дев'яти районах, зокрема у Шевченківському, Печерському та Дарницькому.
Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлові приміщення, бізнес-центр та автосалон, гаражі та приватні автівки.
"Жахлива ніч у столиці: на камерах патрульних - допомога містянам, які опинилися в місцях ворожого обстрілу. Ворог цинічно завдав масованого комбінованого удару", - наголосив заступник начальника Департаменту.
Наразі рятувальні операції на місцях влучань тривають.
Нагадаємо, Росія здійснила затяжну комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, балістику та сотні дронів.
Окупанти завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву, внаслідок якого у Дарницькому районі повністю знищений під’їзд у житловій 9-поверхівці. Також було зафіксовано удари по енергетичній інфраструктурі в Кременчуці.
Також стало відомо, що на місці обвалу будинку у столиці триває рятувальна операція - за даними ДСНС, щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.
