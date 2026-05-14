"Жахлива ніч у Києві": поліція показала перші хвилини після удару по 9-поверхівці

16:20 14.05.2026 Чт
2 хв
Патрульні показали відео з місця "прильоту"
aimg Сергій Козачук
Фото: поліція показала перші хвилини після удару по 9-поверхівці в Києві (Getty Images)

Патрульні поліцейські показали відео перших хвилин після ворожого влучання у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва. Правоохоронці разом із мешканцями рятували поранених із пошкоджених осель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Читайте також: РФ під час удару по Києву знищила офіс оборонної компанії Skyeton

Робота на місці влучання

За словами Олексія Білошицького, патрульні прибули на місця обстрілів одними з перших. Поліцейські надавали домедичну допомогу постраждалим, виносили людей із руїн та на службових авто транспортували їх до лікарень.

"Спільно з небайдужими громадянами ми надавали домедичну допомогу та виносили з пошкоджених будинків поранених. На службових авто транспортували травмованих до лікарень і розбирали завали", - повідомив Білошицький.

Окрім порятунку людей, правоохоронці допомагали гасити пожежі, забезпечували проїзд спецтехніки та регулювали рух на складних ділянках.

Наслідки масованої атаки

Внаслідок комбінованого удару ракетами та безпілотниками у столиці зафіксовано руйнування у дев'яти районах, зокрема у Шевченківському, Печерському та Дарницькому.

Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлові приміщення, бізнес-центр та автосалон, гаражі та приватні автівки.

"Жахлива ніч у столиці: на камерах патрульних - допомога містянам, які опинилися в місцях ворожого обстрілу. Ворог цинічно завдав масованого комбінованого удару", - наголосив заступник начальника Департаменту.

Наразі рятувальні операції на місцях влучань тривають.

Масштабна атака на Україну 14 травня

Нагадаємо, Росія здійснила затяжну комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, балістику та сотні дронів.

Окупанти завдали одного з наймасштабніших ударів по Києву, внаслідок якого у Дарницькому районі повністю знищений під’їзд у житловій 9-поверхівці. Також було зафіксовано удари по енергетичній інфраструктурі в Кременчуці.

Раніше ми писали про те, який вигляд має 9-поверхівка в Дарницькому районі після нічного обстрілу.

Також стало відомо, що на місці обвалу будинку у столиці триває рятувальна операція - за даними ДСНС, щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими безвісти.

Докладніше про наслідки обстрілів та ситуацію в регіонах читайте у матеріалі РБК-Україна - "Знищений під’їзд у Києві, удари по енергетиці в Кременчуці: що відомо про масштабну атаку".

