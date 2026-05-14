Мінімум 20 людей вважаються зниклими безвісти у Києві, - ДСНС

13:52 14.05.2026 Чт
2 хв
Рятувальна операція на місці обвалу будинку у Дарницькому районі триває
aimg Олена Чупровська
Мінімум 20 людей вважаються зниклими безвісти у Києві, - ДСНС Фото: під завалами в Києві досі шукають щонайменше 20 людей (t.me/dsns_telegram)
Щонайменше 20 людей досі вважаються зниклими в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі Києва. Рятувальна операція на місці удару РФ триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

З-під уламків будинку в Дарницькому районі дістали тіла ще двох людей. Тепер кількість жертв від удару по дев'ятиповерхівці сягнула п'яти.

Крім загиблих, зафіксовано щонайменше 20 осіб, місце перебування яких наразі невідоме.

"Крім того, наразі є дані про мінімум 20 зниклих безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Інформація оновлюється", - йдеться у повідомленні.

Через нічний обстріл у Києві постраждали 39 людей, серед них - одна дитина. Ще 28 осіб вдалося врятувати живими.

Нагадаємо, вночі Росія застосувала стратегічну авіацію, балістику та сотні дронів - основний удар знову прийняв Київ, де повністю зруйнований цілий під'їзд багатоповерхівки.

Як повідомляло РБК-Україна, за ніч росіяни випустили 56 ракет та 675 безпілотників - під ударом опинилися Київщина, Харківщина, Полтавщина, Одещина та ще кілька областей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що ППО збила понад 93% ракет та дронів, однак наголосив: на всі ці удари Україна дасть відповідь.

