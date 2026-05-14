"Ужасная ночь в Киеве": полиция показала первые минуты после удара по 9-этажке

Работа на месте попадания

По словам Алексея Билошицкого, патрульные прибыли на места обстрелов одними из первых. Полицейские оказывали домедицинскую помощь пострадавшим, выносили людей из руин и на служебных авто транспортировали их в больницы.

"Совместно с неравнодушными гражданами мы оказывали домедицинскую помощь и выносили из поврежденных домов раненых. На служебных авто транспортировали травмированных в больницы и разбирали завалы", - сообщил Билошицкий.

Кроме спасения людей, правоохранители помогали тушить пожары, обеспечивали проезд спецтехники и регулировали движение на сложных участках.

Последствия массированной атаки

В результате комбинированного удара ракетами и беспилотниками в столице зафиксированы разрушения в девяти районах, в частности в Шевченковском, Печерском и Дарницком.

Повреждения получили жилые дома и нежилые помещения, бизнес-центр и автосалон, гаражи и частные автомобили.

"Ужасная ночь в столице: на камерах патрульных - помощь горожанам, которые оказались в местах вражеского обстрела. Враг цинично нанес массированный комбинированный удар", - отметил заместитель начальника Департамента.

Сейчас спасательные операции на местах попаданий продолжаются.