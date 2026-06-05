Жаба замість Черчилля? У Британії обирають тварин для фунтів стерлінгів

Британцям запропонували обрати майбутнє національної валюти. Громадськість має один місяць, щоб визначитися з новими символами для банкнот номіналом 5, 10, 20 та 50 фунтів. Головна ідея полягає у заміні портретів людей на зображення тварин.

У списку претендентів опинилося 18 видів ссавців, птахів, комах та риб. Експерти з дикої природи відібрали лише ті види, які є "рідними" для Великої Британії.

Ось головні кандидати на потрапляння в гаманці британців:

атлантичний тупик з яскравим дзьобом;

руда лисиця та лісова куниця;

зимородок та орлан-білохвіст;

звичайна жаба та метелик;

джміль та гігантська акула.

"Лише тварини з опублікованого короткого списку можуть бути центральними зображеннями нової серії", - заявили в Банку Англії.

Політичний скандал та критика Черчилля

Ініціатива вже викликала хвилю обурення. Найбільше суперечок стосується п'ятифунтової банкноти, адже зараз на ній зображений прем'єр-міністр воєнних часів Вінстон Черчилль. Його заміна на бобра чи жабу обурила консервативну частину суспільства.

Лідер партії Реформи Найджел Фарадж жорстко розкритикував плани банку. Він звинуватив установу у надмірній ліберальності та нехтуванні історією. Політик вважає, що заміна героя війни на гризуна є неприпустимою.

Окрім Черчилля, під загрозою виходу з обігу опинилися й інші постаті:

Письменниця Джейн Остін (10 фунтів).

Художник Дж. М. В. Тернер (20 фунтів).

Математик Алан Тюрінг (50 фунтів).

Їхні портрети планують поступово вилучати, а самі імена відправлять до підручників історії.

Як обиратимуть переможців

Процес відбору триватиме до 3 липня. Кожен громадянин може проголосувати максимум за двох тварин у кожній із трьох категорій, що дозволить скоротити список до чотирьох головних претендентів.

Проте народне волевиявлення не є остаточним. Останнє слово залишається за головою Банку Англії Ендрю Бейлі. Він має переконатися, що кожна нова купюра візуально відрізняється від інших.

Цікаво, що домашні тварини не потрапили до списку. Популярний серед фанатів Черчилля британський бульдог також не підходить.

Банк Англії шукає виключно дикі види, що символізують природу островів. Оскільки в списку немає рептилій, фаворитом серед земноводних вважають звичайну жабу.