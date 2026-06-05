Лягушка вместо Черчилля? В Британии выбирают животных для фунтов стерлингов

Британцам предложили выбрать будущее национальной валюты. У граждан есть один месяц, чтобы определиться с новыми символами для банкнот номиналом 5, 10, 20 и 50 фунтов. Главная идея заключается в замене портретов людей на изображения животных.

В списке претендентов оказалось 18 видов млекопитающих, птиц, насекомых и рыб. Эксперты по дикой природе отобрали только те виды, которые являются "родными" для Великобритании.

Вот главные кандидаты на попадание в кошельки британцев:

атлантический тупик с ярким клювом;

рыжая лисица и лесная куница;

зимородок и белохвостый орлан;

обыкновенная лягушка и бабочка;

шмель и гигантская акула.

"Только животные из опубликованного короткого списка могут быть центральными изображениями новой серии", - заявили в Банке Англии.

Политический скандал и критика Черчилля

Инициатива уже вызвала волну возмущения. Больше всего споров касается пятифунтовой банкноты, ведь сейчас на ней изображен премьер-министр военных времен Уинстон Черчилль. Его замена на бобра или лягушку возмутила консервативную часть общества.

Лидер партии Реформы Найджел Фарадж жестко раскритиковал планы банка. Он обвинил учреждение в чрезмерной либеральности и пренебрежении историей. Политик считает, что замена героя войны на грызуна недопустима.

Кроме Черчилля, под угрозой выхода из обращения оказались и другие фигуры:

Писательница Джейн Остин (10 фунтов).

Художник Дж. М. В. Тернер (20 фунтов).

Математик Алан Тьюринг (50 фунтов).

Их портреты планируют постепенно изымать, а сами имена отправят в учебники истории.

Как будут выбирать победителей

Процесс отбора продлится до 3 июля. Каждый гражданин может проголосовать максимум за двух животных в каждой из трех категорий, что позволит сократить список до четырех главных претендентов.

Однако народное волеизъявление не является окончательным. Последнее слово остается за председателем Банка Англии Эндрю Бейли. Он должен убедиться, что каждая новая купюра визуально отличается от других.

Интересно, что домашние животные не попали в список. Популярный среди фанатов Черчилля британский бульдог также не подходит.

Банк Англии ищет исключительно дикие виды, символизирующие природу островов. Поскольку в списке нет рептилий, фаворитом среди земноводных считают обычную лягушку.