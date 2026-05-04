ua en ru
Пн, 04 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Британія має платити 1 млрд фунтів на рік за більшу інтеграцію з ЄС, - The Times

06:14 04.05.2026 Пн
2 хв
"Хочеш більше інтеграції - плати за вхід", - умова від європейських переговорників
aimg Катерина Коваль
Британія має платити 1 млрд фунтів на рік за більшу інтеграцію з ЄС, - The Times Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Кір Стармер (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Євросоюз поставив Лондону умову: щорічні виплати до європейських бюджетів розміром близько 1 млрд фунтів - як плата за подальший доступ до єдиного ринку. Це перший подібний внесок Британії після брекзиту. Стармер обговорюватиме деталі на саміті Європейської політичної спільноти у Вірменії в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Читайте також: Польща та Скандинавія у лідерах з мільярдерів, - звіт Knight Frank

Умова Брюсселя

Європейські переговорники дали зрозуміти: виплати є обов'язковою умовою для подальшої інтеграції Британії в єдиний ринок.

"Якщо Велика Британія хоче більше інтеграції - вона має платити за участь. Це не є чимось незвичайним", - заявив один із європейських дипломатів.

Сума розрахована за аналогією зі Швейцарією, яка торік погодилася платити 375 млн євро на рік за привілейований доступ до ринку ЄС.

Оскільки британська економіка приблизно вчетверо більша за швейцарську, від Лондона очікують внеску близько 1 млрд фунтів на рік.

Що Британія хоче отримати

Лондон зацікавлений насамперед у взаємному визнанні стандартів продукції в хімічній, фармацевтичній та автомобільній галузях - щоб експортери не витрачалися на повторну сертифікацію товарів.

Британські оборонні компанії також зможуть постачати обладнання для України в рамках кредитної схеми ЄС на 78 млрд фунтів - за фінансового внеску Лондона до 400 млн фунтів.

Політична чутливість

Рішення вже викликало критику опозиції. Міністр закордонних справ Преті Патель назвала виплати "грошима платників податків, переданими європейським інституціям без демократичного мандату". Консерватори та Reform UK пообіцяли скасувати плани Стармера на більшу інтеграцію.

Водночас опитування серед членів Лейбористської партії показало: 65% з них хотіли б, щоб партія пообіцяла повне повернення до ЄС на наступних виборах.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провели переговори, під час яких обговорили оборонну підтримку, енергетичну безпеку та мирні ініціативи.

Раніше Фінляндія оголосила про виділення 300 млн доларів на посилення обороноздатності України. У межах цієї допомоги сторони детально опрацювали питання зміцнення української протиповітряної оборони.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Євросоюз Brexit
Новини
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги