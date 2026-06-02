Гривня надійніша за євро: в НБУ розповіли, як часто підробляють українські банкноти

Попри п’ятий рік повномасштабної війни, готівковий обіг в Україні залишається стабільним, а доступ громадян до платіжних сервісів – безперебійним. Водночас українці дедалі частіше обирають безготівкові розрахунки, а рівень підроблення гривні продовжує знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Головне:

На початок травня в обігу перебувало майже 939 млрд грн готівки.

Від початку року обсяг готівки в обігу зріс на 1,3%.

Українці дедалі частіше користуються безготівковими розрахунками.

Рівень підроблення гривні у 2025 році знизився утричі.

З березня банкноти 1, 2, 5 і 10 гривень остаточно замінили монетами.

НБУ продовжує вводити в обіг оновлені банкноти з гаслом ''СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!''.

Майже 939 млрд грн готівки в обігу

Директор департаменту грошового обігу НБУ Олег Прохода повідомив, що одним із ключових пріоритетів Національного банку залишається безперебійне функціонування готівкового обігу та забезпечення високої якості банкнот і монет.

За його словами, на початок травня 2026 року в обігу перебувало майже 939 млрд грн готівки. Від початку року цей показник зріс на 1,3%.

Водночас динаміка залишається в межах сезонних коливань, характерних для попередніх років.

''Також ми бачимо чіткий тренд: українці дедалі більше користуються безготівковими розрахунками. Частка операцій з картками в торговельній мережі зростає, водночас зняття готівки з карток знижується'', – зазначив Прохода.

За його словами, цьому сприяє стабільна робота платіжної інфраструктури навіть в умовах повномасштабної війни.

Банкноти дрібних номіналів остаточно замінили монетами

У НБУ нагадали, що з березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень перестали бути засобом платежу.

Їх остаточно замінили відповідні обігові монети, які мають значно вищу зносостійкість та можуть перебувати в обігу понад 20 років.

У Нацбанку пояснюють, що такий крок дає змогу скоротити витрати на виготовлення та заміну зношених банкнот.

В обігу з’являється все більше оновлених банкнот

Регулятор також продовжує поступово вводити в обіг модифіковані гривневі банкноти з патріотичним гаслом ''СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!''.

Наразі в обігу вже перебувають оновлені банкноти номіналом 20, 50, 200, 500 та 1000 гривень. До кінця року до них має приєднатися і банкнота номіналом 100 гривень.

Крім того, для підвищення довговічності банкноти номіналом 20 та 50 гривень виготовляють із застосуванням технології лакування, що підвищує їхню стійкість до забруднення та зношування.

Підробок гривні стало ще менше

За словами Олега Проходи, рівень підроблення національної валюти продовжує знижуватися.

У 2025 році на один мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 1,7 підробленої банкноти, що втричі менше, ніж роком раніше.

У 2026 році цей показник продовжив покращуватися. За підсумками квітня на один мільйон справжніх банкнот припадало вже лише 1,2 підробки.

Близько 80% вилучених фальшивих грошей становили банкноти старого зразка, передусім номіналом 500 гривень.

У НБУ звернули увагу, що цей показник суттєво нижчий за європейський. За даними Європейського центрального банку, у країнах ЄС у 2025 році на мільйон справжніх банкнот євро припадало близько 14 підроблених купюр.

НБУ посилює співпрацю з ЄС

Окремим напрямом роботи залишається євроінтеграція у сфері готівкового обігу та боротьби з фальшивомонетництвом.

Національний банк активно співпрацює з Європейським центральним банком для впровадження сучасних стандартів контролю та протидії підробленню банкнот євро.

Банки та інкасатори працюватимуть за єдиними стандартами

Заступник директора департаменту грошового обігу НБУ Герман Богатирьов повідомив, що регулятор планує створити централізовану технічну базу налаштувань сортувальної техніки для банків та інкасаторських компаній.

За його словами, це допоможе уніфікувати підходи до перевірки та обробки банкнот, підвищити якість готівки в обігу та зробити відповідні процеси більш прозорими.

''Підвищення якості готівки, уніфікація роботи банків та інкасаторських компаній, моніторинг та розвиток інфраструктури – у фокусі нашої уваги. Ми рухаємося до того, щоб кожна банкнота, яка потрапляє до українців, була якісною, безпечною та відповідала сучасним стандартам'', – наголосив Богатирьов.