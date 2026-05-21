НБУ оновив правила для банківських карток та онлайн-оплат: що змінилося

Національний банк України змінив правила роботи банківських карток та безготівкових оплат. Йдеться про оновлення правил емісії та еквайрингу платіжних інструментів - тобто правил випуску банківських карток і приймання оплат через термінали та онлайн-сервіси.

Головне: Суть змін: НБУ оновив правила випуску (емісії) банківських карток та приймання безготівкових оплат (еквайрингу) через термінали й інтернет.

Нові дані у квитанціях: Тепер під час переказів та оплат у деталях платежу відображатиметься більше інформації.

Покупки в інтернеті: Платіжні сервіси зобов'язали показувати назву банку-еквайра ще до того, як користувач підтвердить оплату на сайті.

Легалізація для фізосіб: НБУ чітко врегулював правила еквайрингу для волонтерів, неофіційних онлайн-продавців та офіціантів.

НБУ чітко врегулював правила еквайрингу для волонтерів, неофіційних онлайн-продавців та офіціантів. Терміни: Нові вимоги офіційно набули чинності 20 травня 2026 року. Банкам та платіжним системам надали перехідний період тривалістю 6 місяців.

Що означають нові правила

Фактично НБУ змінює правила, за якими працюють карткові платежі в Україні. Нововведення стосуються:

банків;

терміналів;

онлайн-оплат;

сервісів переказу коштів.

Головна мета - зробити платежі більш прозорими та зрозумілими для людей.

Тепер українці бачитимуть більше інформації про те, кому саме переказують гроші або кому оплачують товар чи послугу.

Які дані з’являться під час оплат

За новими правилами банки повинні передавати більше інформації про отримувачів платежів. Якщо кошти отримує компанія, у платіжних даних має зазначатися код ЄДРПОУ. Якщо оплату приймає ФОП - його податковий номер або паспортні дані.

Також у квитанціях і деталях платежів повинні бути:

сума комісії;

призначення платежу;

повні дані отримувача;

код категорії бізнесу (МСС-код).

Наприклад, людина зможе чіткіше бачити, кому саме переказала гроші та за яку категорію послуг була оплата.

Що зміниться для покупців онлайн

Окремо НБУ зобов’язав платіжні сервіси показувати інформацію про банк-еквайр ще до підтвердження оплати. Простіше кажучи, під час покупки в інтернеті користувач бачитиме, через який банк проходить транзакція.

У Нацбанку вважають, що це підвищить безпеку платежів і допоможе краще захищати права споживачів.

Чи вплинуть зміни на волонтерів

Також НБУ офіційно врегулював випадки, коли послуги еквайрингу можуть отримувати фізичні особи. Зокрема це стосується:

волонтерів;

продавців товарів через онлайн-платформи;

офіціантів для отримання чайових.

У Нацбанку наголосили, що нові правила не вводять обмежень для волонтерської діяльності, а навпаки - мають зробити фінансові операції більш прозорими.

Нові вимоги набули чинності з 20 травня 2026 року. Тепер банки та платіжні сервіси мають шість місяців для переходу на нові правила роботи.