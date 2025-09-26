Згоріла вщент: в Сумах ворожий дрон вдарив по машині газової служби

Росіяни цинічно вдарили дроном по автомобілю газовиків, які виїхали на виклик після нічного авіаудару по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської міської військової адміністрації.

Газова служба приїхала на місце атаки КАБом житлового сектору для обстеження території. Саме тоді російський безпілотник вдарив по автомобілю газовиків.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня ворог наніс авіаудар по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Місцева влада попередила про можливі перебої з електро- та газопостачанням.

Цієї ночі армія РФ атакувала Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та іншими безпілотниками. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 128 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку приміських рейсів в Одеській області.

Також вночі росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб. Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.