Згоріла вщент: в Сумах ворожий дрон вдарив по машині газової служби
Росіяни цинічно вдарили дроном по автомобілю газовиків, які виїхали на виклик після нічного авіаудару по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Сумської міської військової адміністрації.
Газова служба приїхала на місце атаки КАБом житлового сектору для обстеження території. Саме тоді російський безпілотник вдарив по автомобілю газовиків.
Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, у ніч на 26 вересня ворог наніс авіаудар по житловому сектору у Стецьківському старостинському окрузі. Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Місцева влада попередила про можливі перебої з електро- та газопостачанням.
Цієї ночі армія РФ атакувала Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та іншими безпілотниками. Протиповітряною обороною збито чи подавлено 128 ворожих БпЛА на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Наразі відомо, що через російський удар скасовано низку приміських рейсів в Одеській області.
Також вночі росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб. Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.