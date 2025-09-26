ua en ru
РФ масовано вдарила КАБами по Херсону: прилетіло півтора десятка авіабомб

Херсон, П'ятниця 26 вересня 2025 09:10
РФ масовано вдарила КАБами по Херсону: прилетіло півтора десятка авіабомб Ілюстративне фото: РФ масовано вдарила КАБами по Херсону (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Сьогодні, 26 вересня, росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника ОВА Олександра Прокудіна.

Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків.

За інформацією очільника МВА Ярослав Шанько, за минулу добу внаслідок артобстрілів та дронових атак у Херсоні пошкоджено обʼєкти соціальної інфраструктури - приватні та багатоповерховий будинки, гаражі, автомобілі, нежитлові споруди.

Внаслідок російських атак у Херсонській громаді двоє людей дістали травми.

Обстріли України

Сьогодні, 26 вересня, противник атакував Україну 154-ма ударними дронами типу "Шахед, "Гербера" та безпілотниками інших.

Зокрема, під ударом знову опинилась "Укрзалізниця". Як ми повідомляли раніше, через російський удар скасовано низку рейсів.

Крім того, російські військові вдарили по житловому сектору міста Суми, пошкоджені будинки. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, але їхня кількість і ступінь пошкоджень не уточнюється.

