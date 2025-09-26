Сгорела дотла: в Сумах вражеский дрон ударил по машине газовой службы

Россияне цинично ударили дроном по автомобилю газовиков, которые выехали на вызов после ночного авиаудара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации.

Газовая служба приехала на место атаки КАБом жилого сектора для обследования территории. Именно тогда российский беспилотник ударил по автомобилю газовиков.

Напомним, в ночь на 26 сентября враг нанес авиаудар по жилому сектору в Стецькивском старостинском округе. В результате удара были повреждены жилые дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

Местные власти предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.

Этой ночью армия РФ атаковала Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и другими беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 128 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд пригородных рейсов в Одесской области.

Также ночью россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб. В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.