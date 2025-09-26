ua en ru
Сгорела дотла: в Сумах вражеский дрон ударил по машине газовой службы

Сумы, Пятница 26 сентября 2025 09:38
Сгорела дотла: в Сумах вражеский дрон ударил по машине газовой службы Фото: в Сумах дрон РФ атаковал авто газовой службы (t.me/serhii_kryvosheienko)
Автор: Савченко Юлія

Россияне цинично ударили дроном по автомобилю газовиков, которые выехали на вызов после ночного авиаудара по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской городской военной администрации.

Газовая служба приехала на место атаки КАБом жилого сектора для обследования территории. Именно тогда российский беспилотник ударил по автомобилю газовиков.

Обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 26 сентября враг нанес авиаудар по жилому сектору в Стецькивском старостинском округе. В результате удара были повреждены жилые дома. По предварительной информации, никто не пострадал.

Местные власти предупредили о возможных перебоях с электро- и газоснабжением.

Этой ночью армия РФ атаковала Украину 154-мя ударными дронами типа "Шахед, "Гербера" и другими беспилотниками. Противовоздушной обороной сбито или подавлено 128 вражеских БпЛА на севере, юге, востоке и в центре страны.

Под ударом снова оказалась "Укрзализныця". Известно, что из-за российского удара отменен ряд пригородных рейсов в Одесской области.

Также ночью россияне массированно атаковали Херсон с авиации. В течение часа по городу "прилетело" около полутора десятков авиабомб. В результате ударов повреждено административное здание и девять частных домов.

