Сгорели ТРЦ и рынок, разрушены дома: репортаж РБК-Украина с Лукьяновки в Киеве

06:52 24.05.2026 Вс
Первые кадры после удара по Лукьяновке
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
Фото: как выглядит Лукьяновка после ночного удара по Киеву (РБК-Украина)
Ночью Россия ударила абсолютно по всем районам столицы. Один из самых людных - Лукьяновка - сильно пострадал, возникли многочисленные пожары.

РБК-Украина побывало на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного военного преступления России.

ТРЦ "Квадрат" выгорел дотла

Одно из последствий удара - торгово-развлекательный центр "Квадрат" на Лукьяновке. Здание подверглось прямому попаданию и охватилось огнем.

На кадрах - обгоревшая конструкция, завалы, остатки вывески. От ТРЦ фактически ничего не осталось.

Фото: последствия удара по ТРЦ "Квадрат" (РБК-Украина)

Под ударом оказалась 5-этажка

Среди объектов, куда попали во время атаки, - и обычный жилой дом. Часть конструкции дома обвалилась. Выбиты окна.

На месте продолжают работать аварийные службы.

Фото: последствия атаки по столице в ночь на 24 мая (РБК-Украина)

Лукьяновский рынок сгорел

Под атакой ночью оказался и Лукьяновский рынок. На кадрах видно, что от киосков остались лишь пепелища. Продолжаются пожары. Корреспондент РБК-Украина сообщает, что в районе рынка периодически взрываются баллоны с газом.

Фото: как выглядит Лукьяновский рынок после атаки (РБК-Украина)

Фото: последствия удара по Лукьяновке (РБК-Украина)

Также повреждения получила станция метро "Лукьяновская". На фото видно, что поврежден вход в вестибюль.

Фото: последствия удара по столице (РБК-Украина)

Атака на Киев 24 мая: что известно о последствиях

Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. На город летели баллистические, крылатые ракеты и ударные дроны. Обломки упали в нескольких районах, есть раненые.

В результате атаки в Шевченковском районе вражеский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Между 8 и 9 этажами вспыхнул пожар, есть погибший.

Как сообщало РБК-Украина, во время той же атаки снаряды попали сразу в две школы Шевченковского района. В одной засыпало вход в укрытие с людьми внутри.

В Киевской ОГА заявили, что этой ночью РФ ударила по всем районам Киевской области - дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Взрывная волна от удара повредила и станцию метро "Лукьяновская" - пострадал вестибюль станции.

Иран и США находятся на завершающей стадии сделки о прекращении войны
Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Железо вместо людей. Как офицер ВСУ создал уникальную роту с роботами