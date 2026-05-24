Сгорели ТРЦ и рынок, разрушены дома: репортаж РБК-Украина с Лукьяновки в Киеве

Ночью Россия ударила абсолютно по всем районам столицы. Один из самых людных - Лукьяновка - сильно пострадал, возникли многочисленные пожары.

РБК-Украина побывало на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного военного преступления России.

ТРЦ "Квадрат" выгорел дотла

Одно из последствий удара - торгово-развлекательный центр "Квадрат" на Лукьяновке. Здание подверглось прямому попаданию и охватилось огнем.

На кадрах - обгоревшая конструкция, завалы, остатки вывески. От ТРЦ фактически ничего не осталось.

Под ударом оказалась 5-этажка

Среди объектов, куда попали во время атаки, - и обычный жилой дом. Часть конструкции дома обвалилась. Выбиты окна.

На месте продолжают работать аварийные службы.

Лукьяновский рынок сгорел

Под атакой ночью оказался и Лукьяновский рынок. На кадрах видно, что от киосков остались лишь пепелища. Продолжаются пожары. Корреспондент РБК-Украина сообщает, что в районе рынка периодически взрываются баллоны с газом.

Также повреждения получила станция метро "Лукьяновская". На фото видно, что поврежден вход в вестибюль.

Атака на Киев 24 мая: что известно о последствиях

Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. На город летели баллистические, крылатые ракеты и ударные дроны. Обломки упали в нескольких районах, есть раненые.

В результате атаки в Шевченковском районе вражеский беспилотник попал в 9-этажный жилой дом. Между 8 и 9 этажами вспыхнул пожар, есть погибший.