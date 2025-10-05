Без згадки України. Від лідерів ЄС вимагають почати переговори про вступ з Молдовою

Він повідомив, що за його ініціативи і за підтримки 55 депутатів Європарламенту з 19 країн ЄС надіслано листа Кошті із закликом негайно відкрити переговорні кластери з Молдовою.

"Це сильний політичний сигнал: Європарламент беззастережно підтримує європейське майбутнє Молдови, визнає проведені реформи і вимагає, щоб вибір громадян країни, виражений на парламентських виборах, реалізували", - наголосив Негреску.

У листі зазначається, що вибори у Молдові підтвердили наміри країни інтегруватися до Європейського Союзу.

Негреску назвав це "поворотним моментом" і закликав Кошту швидко внести до порядку денного Євроради питання про початок переговорів.

"Такий крок підтвердив би рішучість молдовських громадян і дав би їм впевненість у тому, що їхній європейський вибір почутий і поважається", - заявив він.

Віцепрезидент Європарламенту зауважив, що таке рішення є "стратегічною інвестицією в регіональну стабільність, безпеку і процвітання".