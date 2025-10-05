Без упоминания Украины. От лидеров ЕС требуют начать переговоры о вступлении с Молдовой

Он сообщил, что по его инициативе и при поддержке 55 депутатов Европарламента из 19 стран ЕС направлено письмо Коште с призывом немедленно открыть переговорные кластеры с Молдовой.

"Это сильный политический сигнал: Европарламент безоговорочно поддерживает европейское будущее Молдовы, признает проведенные реформы и требует, чтобы выбор граждан страны, выраженный на парламентских выборах, был реализован", - подчеркнул Негреску.

В письме отмечается, что выборы в Молдове подтвердили намерения страны интегрироваться в Европейский Союз.

Негреску назвал это "поворотным моментом" и призвал Кошту быстро внести в повестку дня Евросовета вопрос о начале переговоров.

"Такой шаг подтвердил бы решимость молдавских граждан и дал бы им уверенность в том, что их европейский выбор услышан и уважается", - заявил он.

Вице-президент Европарламента отметил, что такое решение является "стратегической инвестицией в региональную стабильность, безопасность и процветание".