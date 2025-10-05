RU

Без упоминания Украины. От лидеров ЕС требуют начать переговоры о вступлении с Молдовой

Фото: Антониу Кошта, председатель Европейского совета (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Председатель Евросовета Антониу Кошта получил письмо от депутатов Европарламента с призывом немедленно перейти к переговорам с Молдовой о вступлении в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-президента Европарламента Виктора Негреску в Facebook.

Он сообщил, что по его инициативе и при поддержке 55 депутатов Европарламента из 19 стран ЕС направлено письмо Коште с призывом немедленно открыть переговорные кластеры с Молдовой.

"Это сильный политический сигнал: Европарламент безоговорочно поддерживает европейское будущее Молдовы, признает проведенные реформы и требует, чтобы выбор граждан страны, выраженный на парламентских выборах, был реализован", - подчеркнул Негреску.

В письме отмечается, что выборы в Молдове подтвердили намерения страны интегрироваться в Европейский Союз.

Негреску назвал это "поворотным моментом" и призвал Кошту быстро внести в повестку дня Евросовета вопрос о начале переговоров.

"Такой шаг подтвердил бы решимость молдавских граждан и дал бы им уверенность в том, что их европейский выбор услышан и уважается", - заявил он.

Вице-президент Европарламента отметил, что такое решение является "стратегической инвестицией в региональную стабильность, безопасность и процветание".

 

Напомним, на парламентских выборах в Молдове, которые состоялись 28 сентября, проевропейская партия "Действие и солидарность" президента Майи Санду набрала 50,20% голосов.

РФ пыталась влиять на ход голосования, поддерживая подконтрольные Кремлю политические силы. В частности, появлялись многочисленные сообщения о якобы заминировании зарубежных участков.

Вступление Молдовы в ЕС

Ранее РБК-Украина писало, что Молдова официально подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 году. В июне того же года Еврокомиссия предоставила стране статус кандидата на вступление.

Процесс вступления требует выполнения ряда политических, экономических и правовых реформ для соответствия стандартам ЕС. Главные вызовы для страны связаны с экономикой, борьбой с коррупцией и решением конфликта в Приднестровье.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с ЕС.

"Мы должны открыть первые кластеры вместе с Молдовой, вместе, все для этого готово", - подчеркнул он.

