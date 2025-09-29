ua en ru
Пн, 29 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Перемога за Санду: у Молдові опрацювали 100% голосів виборців

Молдова, Понеділок 29 вересня 2025 15:20
UA EN RU
Перемога за Санду: у Молдові опрацювали 100% голосів виборців Фото: Майя Санду (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У молдові завершили підрахунок голосів виборців, які голосували на парламентських виборах у неділю, 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЦВК Молдови.

За результатами голосування, до майбутнього парламенту проходять два виборчі блоки і три партії.

Лідирує партія "Дія і солідарність" (PAS - ред.) з результатом 50,2% голосів. На другому місці - Патріотичний блок, за який проголосували 24,17% виборців.

Блок "Альтернатива" отримав 7,96% голосів. Крім нього, до парламенту можуть пройти "Наша партія" з результатом 6,2% і партія "Демократія вдома" - набрала 5,62%.
Перемога за Санду: у Молдові опрацювали 100% голосів виборців

Реакція Санду

Президента Молдови Майя Санду вже провела прес-конференцію за результатами виборів.

"Я хотіла, щоб молдавани зробили вибір на користь Молдови, і я рада, що молдавани прийняли рішення за Молдову, попри всі втручання і гроші, які витратила Москва. Я рада, що наш європейський шлях у безпеці. Майбутній уряд зобов'язаний працювати з такою ж турботою про кожного громадянина, незалежно від того, як вони проголосували", - заявила вона.

Вибори у Молдові

До парламенту Молдови обирають 101 депутата, а вибори 28 вересня вперше відбулися за новим Електоральним кодексом.

У країні було відкрито майже 2000 виборчих дільниць, ще близько 300 - за кордоном. Росія намагалась впливати на хід голосування, підтримуючи підконтрольні Кремлю політичні сили. Зокрема, з’являлися численні повідомлення про нібито замінування закордонних дільниць. У МЗС Молдови запевнили, що держава була готова до таких провокацій і співпрацює з іншими країнами, аби виборчий процес відбувся без перешкод.

Сама ж Санду раніше заявила, що якщо Молдова буде під контролем Росії, тоді країна стане плацдармом для вторгнення російських військ в Одеську область України.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо до парламенту Молдови пройдуть проросійські сили, можуть бути ризики для всіх.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мая Санду Молдова
Новини
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Генштаб підтвердив удар по важливому заводу в РФ: в "Електродеталь" поцілили "Нептуни"
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен