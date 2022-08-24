"Зерновой коридор" дал результаты, однако решено далеко не все, - Зеленский

Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, начал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью президента Владимира Зеленского изданию L’Express .

Он отметил, что "зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту".

"Десятки судов уже покинули порты, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнул президент.

Вместе с тем он отметил, что "решено далеко не все".

"Как нам быть в предстоящие годы, если Украина не может сеять, и урожая не будет? Мы окажемся в угрожающей ситуации", - предупредил Зеленский.

Как сообщалось, с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, 22 июля, в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно подписанному соглашению, РФ обязалась не стрелять по портам. В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день РФ ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

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