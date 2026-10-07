Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України

Росія від ночі била ракетами по містам України. Під ворожим обстрілом були, зокрема, Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.

Що відомо на зараз про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Київ

Ворог атакував столицю балістикою у кілька хвиль. Перший залп ракет РФ запустила на Київ після третьої години ночі.

Вранці у КМВА повідомили, що у столиці внаслідок атаки загинуло двоє людей.

За повідомленням мера Віталія Кличка, влучання фіксувались у Подільському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Кременчук

Після 6-ї ранку очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про масовану ракетно-дронову атаку на область та вибухи у Кременчуці. За даними Повітряних сил, на місто летіли групи крилатих ракет.

Пізніше Дяківнич повідомив, що у Кременчуці зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджені багатоповерхівки. Також є влучання по підприємству в Кременчуцькому районі.

Фото: наслідки удару РФ в Кременчуці (Полтавська ОВА)

Дніпро

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОДА, РФ вночі вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі.

Запоріжжя

У Запоріжжі ворог вдарив по транспортній інфраструктурі.

Прилуки

Вранці Прилуцька міськрада повідомила про ворожу атаку на місто, внаслідок якої пошкоджено цивільну і комунальну інфраструктуру.

Кіровоградська область

Мер Олександрії Сергій Кузьменко повідомив про удар РФ по критичній інфраструктурі міста. За його словами, є поранені.