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Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України

07:38 07.10.2026 Ср
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України Фото: РФ знову масовано атакувала Україну (соцмережі ДСНС)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія від ночі била ракетами по містам України. Під ворожим обстрілом були, зокрема, Київ, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя та Прилуки.

Що відомо на зараз про наслідки атаки РФ - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Київ

Ворог атакував столицю балістикою у кілька хвиль. Перший залп ракет РФ запустила на Київ після третьої години ночі.

Вранці у КМВА повідомили, що у столиці внаслідок атаки загинуло двоє людей.

За повідомленням мера Віталія Кличка, влучання фіксувались у Подільському, Оболонському, Дарницькому та Шевченківському районах.

Кременчук

Після 6-ї ранку очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив про масовану ракетно-дронову атаку на область та вибухи у Кременчуці. За даними Повітряних сил, на місто летіли групи крилатих ракет.

Пізніше Дяківнич повідомив, що у Кременчуці зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджені багатоповерхівки. Також є влучання по підприємству в Кременчуцькому районі.

Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України
Фото: наслідки удару РФ в Кременчуці (Полтавська ОВА)

Дніпро

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОДА, РФ вночі вдарила по промисловому підприємству у Дніпрі.

Запоріжжя

У Запоріжжі ворог вдарив по транспортній інфраструктурі.

Прилуки

Вранці Прилуцька міськрада повідомила про ворожу атаку на місто, внаслідок якої пошкоджено цивільну і комунальну інфраструктуру.

Кіровоградська область

Мер Олександрії Сергій Кузьменко повідомив про удар РФ по критичній інфраструктурі міста. За його словами, є поранені.

Читайте також: Росія атакувала Полтавщину ракетами і дронами: влучання в будинки та підприємство

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Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України
Масований обстріл Кременчука та хвилі балістики на Київ: все про нічний обстріл України
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