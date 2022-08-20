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20 дней работы "зернового коридора": названо количество экспортированной агропродукции

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Киев, Суббота 20 августа 2022 16:09
20 дней работы "зернового коридора": названо количество экспортированной агропродукции Фото: через зерновой коридор вывезено более 670 тысяч тонн зерна (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

С начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов за 20 дней вышли 27 судов, на борту которых находилось совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Также под загрузку в три украинских порта зашло 18 судов, на рассмотрении находится около 40 заявок на заход в порты Одесской области.

Как формировался "зерновой коридор"

Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о "зерновом коридоре". Согласно документу, РФ обязалась не стрелять по портам.

В ООН заявили, что первые поставки украинского зерна должны были начаться уже 23 июля. Но именно в этот день Россия ударила крылатыми ракетами "Калибр" по порту Одессы.

Первое судно с украинским зерном вышло в Черное море еще 1 августа. Груз сначала направлялся в Ливан, но покупатель отказался принимать его из-за задержек сроков поставки.

Также ранее заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина призвала международных партнеров распространить соглашение о "зерновом коридоре" на другие товары, в частности на металл.

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