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"Зерновий коридор". З українських портів вийшли ще три судна з олією для Азії та Європи

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Середа 09 листопада 2022 16:15
"Зерновий коридор". З українських портів вийшли ще три судна з олією для Азії та Європи Ілюстративне фото: з українських портів вийшли ще три судна з олією для Азії та Європи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З портів Одеської області сьогодні, 9 листопада, вийшло ще три судна з 21,6 тисячами тонн олії для країн Азії та Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Також зазначено, що до українських портів під завантаження рухаються дев'ять суден.

Окрім того, вчора до портів зайшло сім балкерів за українською агропродукцією. Серед них балкер STARVOS під завантаження 55 тисяч пшениці для громадян Ємену, що потерпають від продовольчої кризи.

Повідомляється, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством було експортовано 10,1 млн тонн агропродукції. Всього з українських портів вийшло 435 суден з продукцією для країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, Туреччина планує запропонувати продовжити "зернову угоду" ще на один рік.

Фінляндія також планує долучитися до роботи "зернового коридору".

При цьому наразі Росія затримує роботу "зернової ініціативи", кількість перевірених суден впала до 8-9 за день.

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