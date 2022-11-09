Фінляндія планує долучитися до "зернової угоди"

Фінляндія планує взяти участь у транспортуванні зерна з України у межах Всесвітньої продовольчої програми ООН. Для цього уряд країни виділив 7 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle .

Фінансування виділяється в рамках пакету допомоги Фінляндії у розмірі 15,7 млн євро країнам Африканського Рогу і має забезпечити транспортування судна з українським зерном до Сомалі.

Як зазначило Міністерства закордонних справ Фінляндії, у цьому регіоні понад 20 млн людей потребують продовольчої допомоги. І ці країни особливо залежать від імпорту зерна, зокрема з України.

"Дуже важливо, щоб постачання зерна з України до країн Африканського Рогу тривало, і в цьому ми підтримуємо Всесвітню продовольчу програму", - додав міністр розвитку та зовнішньої торгівлі Фінляндії Вілле Скіннарі.