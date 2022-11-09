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"Зерновой коридор". Из украинских портов вышли еще три судна с маслом для Азии и Европы

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Среда 09 ноября 2022 16:15
"Зерновой коридор". Из украинских портов вышли еще три судна с маслом для Азии и Европы Иллюстративное фото: из украинских портов вышли еще три судна с маслом для Азии и Европы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Одесской области сегодня, 9 ноября, вышли еще три судна с 21,6 тысячами тонн масла для стран Азии и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Также отмечено, что в украинские порты под загрузку двигаются девять судов.

Кроме того, вчера в порты зашли семь балкеров за украинской агропродукцией. Среди них балкер STARVOS под загрузку 55 тысяч пшеницы для граждан Йемена, которые страдают от продовольственного кризиса.

Сообщается, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием было экспортировано 10,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 435 судов с продукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, Турция планирует предложить продлить "зерновое соглашение" еще на один год.

Финляндия также планирует присоединиться к работе "зернового коридора".

При этом Россия задерживает работу "зерновой инициативы", количество проверенных судов упало до 8-9 за день.

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