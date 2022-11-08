ua ru
Вт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не більше 9 суден в день. Після поновлення участі в зерновій угоді РФ блокує прохід кораблів

Новость на русском →
Україна, Вівторок 08 листопада 2022 15:21
Не більше 9 суден в день. Після поновлення участі в зерновій угоді РФ блокує прохід кораблів Фото: РФ блокує прохід кораблів "зерновим коридором" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія затримує роботу зернової ініціативи, після відновлення своєї участі в угоді, зараз в черзі залишаються 210 кораблів. Наразі кількість перевірених суден впала до 8-9 за день, хоча в дні відмови РФ від участі інспектори ООН та Туреччини перевіряли до 46 суден за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю LIGA.net заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова.

"Сьогодні ми повернулися до тих самих проблем. Спільні інспекції поновились. Всі чотири сторони беруть участь в інспекції. Але їх заплановано зараз в середньому тільки 12 на день, з яких фактично завершується 8-9. Водночас необхідність - 25-30 на добу", - поскаржився заступник міністра.

Станом на 7 листопада черга на захід в українські порти становила 88 суден, ще 18 завантажених суден чекали інспекцію "на вихід" в турецьких територіальних водах.

"За три місяці роботи коридору ми відправили світу 10,1 млн тонн зернових з портів Великої Одеси. Це значний показник у масштабах світу. Тому наше завдання - нарощувати цей обсяг. За підсумками жовтня експортували 4,2 млн тонн. Якби інспекції працювали без затримок - було б щонайменше 6 млн тонн за місяць - це реальний показник, який може давати коридор", - підсумував Васьков.

29 жовтня Росія вирішила вийти з "зернової угоди", за допомогою якої Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.

В Україні на це заявили, що не мають наміру припиняти роботу "зернового коридору", який забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи. 30 жовтня, з порту Одеської області не вийшло судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду.

Але вже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору". Росія також офіційно підтвердила, що угода відновлюється.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
У Києві та семи областях сьогодні застосовують аварійні відключення світла: для чого вони потрібні
DAILY
За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент За законом воєнного часу. Навіщо державі контролювати компанії олігархів