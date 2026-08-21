Земне життя існуватиме Місяці: NASA виявила несподівану загрозу

Причини мікробного забруднення

Вчені пояснили: людина є природним носієм мільйонів мікроорганізмів, які неминуче потрапляють у довкілля під час експедицій.

Науковці очікують

Неминучість контакту: на кожній ділянці людської шкіри розміром із гумку для олівця мешкає близько 1 мільйона бактерій, які мікроскопічно витікають із скафандрів і житлових модулів.

Стійкість організмів: навіть суворі процедури стерилізації не здатні повністю знищити такі види, як грибок Aspergillus niger, який раніше виявив здатність виживати на зовнішній обшивці Міжнародної космічної станції.

Спектр досліджених мікробів: окрім Aspergillus niger, науковці протестували бактерії Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans та види Fusarium.

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Чому Південний полюс Місяця є сприятливим для виживання?

Через мінімальний нахил місячної осі сонце на полюсах тримається дуже низько над горизонтом, створюючи унікальні умови в рельєфі.

Який саме?

Природний захист: краї кратерів, хребти та навіть глибокі відбитки черевиків астронавтів формують постійно затінені зони.

Блок радіації: ці затінені пастки захищають мікроорганізми від прямого руйнівного ультрафіолетового випромінювання та критичного перегріву.

Зони виживання: моделювання на основі даних апарата LRO підтвердило існування "ніш виживання" в районах кратерів Nobile Rim, Connecting Ridge та De Gerlache Rim, де мікроби можуть зберігати життєздатність щонайменше протягом однієї земної доби.

Місяць як природний полігон

Виживання мікроорганізмів у стані анабіозу не означає їхнє розмноження, оскільки на Місяці відсутні рідка вода та атмосфера.

З усім тим, це створює серйозні наукові ризики:

Втрата наукового контексту: занесені бактерії можуть заважати ідентифікувати автентичні органічні сполуки чи давню хімічну історію супутника;.

Проблема для марсіанських місій: аналогічний ризик існує для Марса, де виявлення земних мікробів може бути помилково сприйнято як відкриття позаземного життя.

Нова платформа для досліджень: вчені пропонують використати Південний полюс Місяця як природну лабораторію, щоб встановити реальні межі витривалості земної біології у відкритому космосі перед запусками місій на інші планети.