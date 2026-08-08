Головна модель Всесвіту може бути помилковою: темна енергія під питанням

Одна з головних теорій сучасної космології може виявитися хибною. Нове дослідження свідчить, що Всесвіт може розширюватися не однаково в усіх напрямках, як десятиліттями вважали науковці.

Про це пише РБК-Україна , посилаючись на дослідження, опубліковане у науковому журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Вчені пояснили: для вимірювання швидкості розширення космосу традиційно використовують наднові зірки типу Ia.

Вони виникають у подвійних зоряних системах із білими карликами, які або поглинають речовину зірки-компаньйона до досягнення критичної маси, або зливаються з іншим білим карликом.

Завдяки передбачуваній яскравості цих вибухів астрономи вираховують відстань до них, а за червоним зсувом - швидкість їхнього віддалення.

Вік зірок-попередників та ілюзія прискорення

Дослідники проаналізували каталог наднових Pantheon+ і застосували поправку на вік зірок-попередників, розроблену астрономами з Університету Йонсе.

З'ясувалося, що стандартна яскравість наднових залежить від віку зоряної системи:

Після поправки наднові з молодших зірок-попередників виявилися систематично тьмянішими за ті, що утворилися від старіших зірок;

Оскільки віддаленіші наднові походять від молодших зірок, вони видаються тьмянішими, ніж є насправді;

Ця надмірна тьмяність створює хибний ефект додаткової відстані, що імітує прискорене розширення Всесвіту .

. У результаті виявлене прискорення виявилося анізотропним - воно змінює свою інтенсивність залежно від напрямку спостереження.

Криза стандартної моделі

Дослідники виявили аномальну закономірність: ефект, який раніше пояснювали прискореним розширенням Всесвіту, найсильніше проявляється у тому напрямку, куди рухається Чумацький Шлях, а зі збільшенням відстані поступово слабшає.

Якщо це підтвердиться, то одна з головних ідей сучасної космології може виявитися хибною.

За словами авторів роботи, Всесвіт і далі розширюється, але не прискорюється, як вважалося останні десятиліття. Навпаки, швидкість цього розширення може поступово зменшуватися.

Якщо висновки вчених підтвердяться, це поставить під сумнів одну з головних моделей, якою астрономи десятиліттями пояснювали еволюцію Всесвіту.

Крім того, нова робота може допомогти розв'язати так звану "напругу Габбла" - давню проблему, через яку різні методи вимірювання швидкості розширення Всесвіту дають різні результати.

За словами авторів, отримані дані не підтверджують, що Всесвіт розширюється однаково швидко в усіх напрямках, а саме на цьому припущенні й побудовані сучасні космологічні моделі.