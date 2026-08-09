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NASA оцінила "Марсіанина": які технології з фільму вже стали реальністю

19:09 09.08.2026 Нд
2 хв
Астронавти підтвердили більшість технологій, але знайшли один ключовий міф
aimg Ольга Завада
NASA оцінила "Марсіанина": які технології з фільму вже стали реальністю Стрічка Рідлі Скотта виявилася недалекою до істини (фото: 20 Century Fox)
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Фантастичний фільм "Марсіянин" виявився значно ближчим до реальності, ніж здається. У NASA стрічку назвали однією з найточніших кінематографічних робіт про освоєння космосу та пояснили, де вона майже не помиляється.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BGR.

Які технології з фільму виявилися реальними

У кінострічці головний герой Марк Вотні у виконанні Метта Деймона добуває кисень із вуглекислого газу на Червоній планеті.

У 2023 році реальний прилад NASA під назвою MOXIE успішно видобув кисень з атмосфери Марса, яка на 95 відсотків складається з вуглекислого газу, підтвердивши життєздатність цього методу.

Експерти також прокоментували інші аспекти картини:

Вирощування їжі - у фільмі герой використовує марсіанський ґрунт і людські екскременти.

Науковці зазначають, що виростити врожай на Марсі можливо завдяки наявності нітратів у місцевому ґрунті, тому людські відходи не є обов'язковими для сільського господарства в космосі.

Атмосфера та культура - справжні астронавти відзначили точне відображення внутрішньої культури, цілей та операційних процесів NASA.

Візуальна точність - пейзажі та вигляд планети у фільмі відповідають тому, як Марс виглядає насправді.

Читайте більше: Ядерна енергія та ШІ: NASA готує безпрецедентну космічну місію на Марс

Головна наукова помилка кінострічки

Письменник Енді Вейр під час написання книги та режисер Рідлі Скотт під час створення адаптації залучали наукових консультантів. Проте їм довелося свідомо порушити закони фізики заради драматичного зав'язку сюжету.

Руйнівна піщана буря, через яку герой залишається один на планеті, не могла б статися насправді.

Швидкість вітру на Червоній планеті може досягати приблизно 90 кілометрів на годину, що викликало б серйозні проблеми на Землі. Однак атмосфера Марса занадто розріджена, щоб такі пориви перетворилися на ураган руйнівної сили, здатний перевернути техніку.

Творці принесли наукову точність у жертву видовищності, оскільки історії був потрібен поштовх для ізоляції персонажа.

Попри це, у NASA погодилися, що це виправданий компроміс для кіно, а загальний рівень реалізму стрічки заслуговує на високу оцінку.

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