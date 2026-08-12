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Космічний вибух міх спричинити мутацію ДНК на Землі: як це вплинуло на еволюцію

08:11 12.08.2026 Ср
2 хв
Як радіація змінює геном видів?
aimg Ольга Завада
Космічний вибух міх спричинити мутацію ДНК на Землі: як це вплинуло на еволюцію (фото: Pexels)
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Вибух зірки міг змінити хід життя на Землі 2,5 млн років тому. Потік космічних променів від наднової, ймовірно, тривалий час впливав на нашу планету та міг пошкоджувати ДНК.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане у фаховому віснику The Astrophysical Journal Letters.

Від цифрових збоїв до міжзоряних масштабів

Інтерес дослідників до космічних променів часто починається з локальних інцидентів.

Так, у 2003 році у Бельгії під час електронного голосування стався збій через зміну біта у системі, викликану саме влучанням космічної частинки. Це й призвело до помилкового зарахування голосів.

Усвідомлення того, як елементи з далекого космосу здатні впливати на земні технології, підштовхнуло науковців із Каліфорнійського університету у Санта-Крус до масштабнішого питання: як подібне випромінювання впливає на біологічне життя та його еволюційні шляхи протягом мільйонів років.

100 тисяч років радіаційного впливу

Ключовим доказом давньої космічної події стало виявлення ізотопу заліза-60 у відкладеннях на дні океану.

Вчені відзначають: елемент є супутнім продуктом вибуху наднових. Аналіз показав, що приблизно 2,5 мільйона років тому неподалік від Сонячної системи вибухнула зірка.

Комп'ютерне моделювання розповсюдження частинок показало:

  • Випромінювання від вибуху досягало Землі та бомбардувало її поверхню протягом приблизно 100 000 років.
  • Інтенсивність радіації була достатньо високою, щоб спричиняти пошкодження та розриви у структурах ДНК живих організмів.
Читайте більше: Ембріони з новою ДНК: чому вчені бояться "дітей на замовлення"

Еволюційний вибух в озері Танганьїка

Шукаючи біологічні підтвердження своєї гіпотези, астрофізики звернулися до досліджень давніх водойм. Озеро Танганьїка в Африці, вік якого становить від 9 до 12 мільйонів років, є одним із найбагатших на біорізноманіття місць у світі.

Біологічні дані вказують, що саме 2,5 мільйона років тому в озері відбулося стрімке розростання нових видів серед риб родини цихлідових, а також прискорене рекомбінування пов'язаних із ними вірусів.

Збіг часових рамок із вибухом наднової підтверджує теорію про те, що космічне випромінювання могло послужити природним мутагеном, який спровокував швидкий еволюційний стрибок.

З усім тим, вчені попередили: для остаточного підтвердження прямого причинно-наслідкового зв'язку потрібні подальші грунтовні дослідження.

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