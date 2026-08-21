Земная жизнь будет существовать Луне: NASA обнаружила неожиданную угрозу

Причины микробного загрязнения

Ученые объяснили: человек является естественным носителем миллионов микроорганизмов, которые неизбежно попадают в окружающую среду во время экспедиций.

Ученые ожидают

Неизбежность контакта: на каждом участке человеческой кожи размером с резинку для карандаша обитает около 1 миллиона бактерий, микроскопически вытекающих из скафандров и жилых модулей.

Устойчивость организмов: даже строгие процедуры стерилизации не способны полностью уничтожить такие виды, как грибок Aspergillus niger, ранее обнаруживший способность выживать на наружной обшивке Международной космической станции.

Спектр исследованных микробов: кроме Aspergillus niger, ученые протестировали бактерии Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans и виды Fusarium.

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Почему Южный полюс Луны благоприятен для выживания?

Из-за минимального наклона лунной оси солнце на полюсах держится очень низко над горизонтом, создавая уникальные условия в рельефе.

Какой именно?

Естественная защита: края кратеров, хребты и даже глубокие отпечатки ботинок астронавтов формируют постоянно затененные зоны.

Блок радиации: эти затененные ловушки защищают микроорганизмы от прямого разрушающего ультрафиолетового излучения и критического перегрева.

Зоны выживания: моделирование на основе данных аппарата LRO подтвердило существование "ниш выживания" в районах кратеров Nobile Rim, Connecting Ridge и De Gerlache Rim, где микробы могут сохранять жизнеспособность по меньшей мере в течение одних земных суток.

Луна как естественный полигон

Выживаемость микроорганизмов в состоянии анабиоза не означает их размножения, поскольку на Луне отсутствуют жидкая вода и атмосфера.

Со всем тем это создает серьезные научные риски:

Утрата научного контекста: занесенные бактерии могут мешать идентифицировать аутентичные органические соединения или древнюю химическую историю спутника;

Проблема для марсианских миссий: аналогичный риск существует для Марса, где обнаружение земных микробов может быть ошибочно воспринято как открытие внеземной жизни.

Новая платформа для исследований: ученые предлагают использовать Южный полюс Луны как естественную лабораторию, чтобы установить реальные пределы выносливости земной биологии в открытом космосе перед запуском миссий на другие планеты.