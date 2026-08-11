ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Людство може дістатися чужої планети за одне покоління: як саме

19:12 11.08.2026 Вт
2 хв
Мікрозонди змінять міжзоряні дослідження
aimg Ольга Завада
Людство може дістатися чужої планети за одне покоління: як саме Зонди з ШІ здійснять міжзоряний прорив (фото: Pexels)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

За 48 світлових років від Землі існує кам'яниста планета з атмосферою, яка може бути придатною для життя. Вчені замислюються, чи зможе людство колись дістатися до таких світів, а не лише спостерігати за ними через телескопи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Gizmodo.

Ключ до міжзоряних мандрівок

Вчені пояснили: відправка великих космічних апаратів до інших зоряних систем потребує колосальних витрат ресурсів і часу.

Натомість концепція мікрозондів пропонує реалістичний сценарій дістатися цілі за життя одного покоління людства.

Завдяки розвитку мікроелектроніки та концепції "розумного пилу" сенсори міліметрового масштабу здатні вимірювати температуру, світло та хімічний склад космічних тіл, при цьому практично не вимагаючи енергії та маси.

Лазерні та сонячні вітрила: як це працює

Головна проблема класичних ракет - необхідність нести із собою важке паливо. Вітрильні системи позбавлені цього недоліку.

Чому?

Лазерні світлові вітрила: для міжзоряних місій науковці пропонують використовувати надтонкі дзеркальні мембрани, які розганятимуться потужним масивом лазерів (сумарною потужністю в десятки гігават).

Тиск фотонів здатний розігнати такий зонд до 10-20 відсотків від швидкості світла всього за кілька хвилин.

Сонячні вітрила використовують тиск звичайного сонячного світла.

Вони вже успішно випробовуються на навколоземній орбіті та підходять для складних маневрів у межах Сонячної системи - наприклад, для доставки ґрунту з комет або тривалого нависання над полюсами Землі.

Читайте більше: Земля відчує зіткнення двох надмасивних чорних дір: коли це станеться

Головні виклики та роль ШІ

Попри високу швидкість, лазерний прискорювач залишається біля Землі, тому апарат не зможе загальмувати біля цілі. Зонд пролетить крізь цільову систему всього за кілька днів, збираючи дані на льоту й поступово передаючи їх додому.

Під час десятиліть перельоту, зазначають дослідники, апарат перебуватиме у режимі сну під управлінням штучного інтелекту.

ШІ прокинеться лише під час прольоту повз екзопланету, щоб провести серію вимірювань і зафіксувати перші близькі кадри чужих світів.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
NASA Науковці Планети
Новини
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
Аналітика
Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном
Мілан Лєліч, Роман Кот Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном