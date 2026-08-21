Земне життя існуватиме Місяці: NASA виявила несподівану загрозу

Дослідження науковців Центру космічних польотів імені Ґоддарда (NASA) показує, що деякі земні мікроорганізми здатні витримати суворі умови місячних кратерів. Це створює загрозу біологічного забруднення, яке може завадити вивченню первинної хімії Місяця та Марса.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на наукове дослідження, опубліковане у журналі Science Advances .

Причини мікробного забруднення

Вчені пояснили: людина є природним носієм мільйонів мікроорганізмів, які неминуче потрапляють у довкілля під час експедицій.

Науковці очікують

Неминучість контакту: на кожній ділянці людської шкіри розміром із гумку для олівця мешкає близько 1 мільйона бактерій, які мікроскопічно витікають із скафандрів і житлових модулів.

Стійкість організмів: навіть суворі процедури стерилізації не здатні повністю знищити такі види, як грибок Aspergillus niger, який раніше виявив здатність виживати на зовнішній обшивці Міжнародної космічної станції.

Спектр досліджених мікробів: окрім Aspergillus niger, науковці протестували бактерії Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans та види Fusarium.

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Чому Південний полюс Місяця є сприятливим для виживання?

Через мінімальний нахил місячної осі сонце на полюсах тримається дуже низько над горизонтом, створюючи унікальні умови в рельєфі.

Який саме?

Природний захист: краї кратерів, хребти та навіть глибокі відбитки черевиків астронавтів формують постійно затінені зони.

Блок радіації: ці затінені пастки захищають мікроорганізми від прямого руйнівного ультрафіолетового випромінювання та критичного перегріву.

Зони виживання: моделювання на основі даних апарата LRO підтвердило існування "ніш виживання" в районах кратерів Nobile Rim, Connecting Ridge та De Gerlache Rim, де мікроби можуть зберігати життєздатність щонайменше протягом однієї земної доби.

Місяць як природний полігон

Виживання мікроорганізмів у стані анабіозу не означає їхнє розмноження, оскільки на Місяці відсутні рідка вода та атмосфера.

З усім тим, це створює серйозні наукові ризики:

Втрата наукового контексту: занесені бактерії можуть заважати ідентифікувати автентичні органічні сполуки чи давню хімічну історію супутника;.

Проблема для марсіанських місій: аналогічний ризик існує для Марса, де виявлення земних мікробів може бути помилково сприйнято як відкриття позаземного життя.

Нова платформа для досліджень: вчені пропонують використати Південний полюс Місяця як природну лабораторію, щоб встановити реальні межі витривалості земної біології у відкритому космосі перед запусками місій на інші планети.