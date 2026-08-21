Земная жизнь будет существовать Луне: NASA обнаружила неожиданную угрозу

Исследование ученых Центра космических полетов имени Годдарда (NASA) показывает, что некоторые земные микроорганизмы способны выдержать строгие условия лунных кратеров. Это создает угрозу биологического загрязнения, которое может помешать изучению первичной химии Луны и Марса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Science Advances .

Причины микробного загрязнения

Ученые объяснили: человек является естественным носителем миллионов микроорганизмов, которые неизбежно попадают в окружающую среду во время экспедиций.

Ученые ожидают

Неизбежность контакта: на каждом участке человеческой кожи размером с резинку для карандаша обитает около 1 миллиона бактерий, микроскопически вытекающих из скафандров и жилых модулей.

Устойчивость организмов: даже строгие процедуры стерилизации не способны полностью уничтожить такие виды, как грибок Aspergillus niger, ранее обнаруживший способность выживать на наружной обшивке Международной космической станции.

Спектр исследованных микробов: кроме Aspergillus niger, ученые протестировали бактерии Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Deinococcus radiodurans и виды Fusarium.

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Почему Южный полюс Луны благоприятен для выживания?

Из-за минимального наклона лунной оси солнце на полюсах держится очень низко над горизонтом, создавая уникальные условия в рельефе.

Какой именно?

Естественная защита: края кратеров, хребты и даже глубокие отпечатки ботинок астронавтов формируют постоянно затененные зоны.

Блок радиации: эти затененные ловушки защищают микроорганизмы от прямого разрушающего ультрафиолетового излучения и критического перегрева.

Зоны выживания: моделирование на основе данных аппарата LRO подтвердило существование "ниш выживания" в районах кратеров Nobile Rim, Connecting Ridge и De Gerlache Rim, где микробы могут сохранять жизнеспособность по меньшей мере в течение одних земных суток.

Луна как естественный полигон

Выживаемость микроорганизмов в состоянии анабиоза не означает их размножения, поскольку на Луне отсутствуют жидкая вода и атмосфера.

Со всем тем это создает серьезные научные риски:

Утрата научного контекста: занесенные бактерии могут мешать идентифицировать аутентичные органические соединения или древнюю химическую историю спутника;

Проблема для марсианских миссий: аналогичный риск существует для Марса, где обнаружение земных микробов может быть ошибочно воспринято как открытие внеземной жизни.

Новая платформа для исследований: ученые предлагают использовать Южный полюс Луны как естественную лабораторию, чтобы установить реальные пределы выносливости земной биологии в открытом космосе перед запуском миссий на другие планеты.