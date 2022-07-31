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На Землю упал обломок китайской неконтролируемой ракеты: видео падения

Фото: на Землю упал обломок китайской неконтролируемой ракеты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Обломок разгонного блока космической ракеты Китая, вес которого составляет около 22 тонны, неконтролируемо упал на Землю в районе острова Борнео.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spaceflight Now.

Это уже третий случай в течение двух последних лет, когда Китай допустил неконтролируемый вход в атмосферу крупных разгонных блоков.

Пока нет никаких сообщений об обнаружении обломков или же повреждений. По мнению экспертов, вход обломков в атмосферу уменьшил риск для населения, однако и его можно было избежать.

Первые блоки ракеты после отработки разгона ракеты были отделены и упали в Южнокитайское море.

На видео можно увидеть, как обломки сгорают в атмосфере.

Между тем в NASA утверждают, что Китай не предоставлял никаких данных о траектории падения останков. Космическое управление призвало страны ответственно относиться к безопасности людей на Земле.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ученые обнаружили идеальные места для строительства баз на Луне.

Тем временем телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

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