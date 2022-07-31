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На Землю впав уламок китайської неконтрольованої ракети: відео падіння

Фото: на Землю впав уламок китайської неконтрольованої ракети (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уламок розгінного блоку космічної ракети Китаю, вага якого становить близько 22 тонни, неконтрольовано впав на Землю в районі острова Борнео.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spaceflight Now.

Це вже третій випадок протягом двох останніх років, коли Китай допустив неконтрольований вхід в атмосферу великих розгінних блоків.

Наразі немає жодних повідомлень про виявлення уламків або ж пошкодження. На думку експертів, вхід уламків в атмосферу зменшив ризик для населення, однак й його можна було уникнути.

Перші блоки ракети після відпрацювання розгону ракети були відділені та впали у Південнокитайське море.

На відео можна побачити, як уламки згорають в атмосфері.

Тим часом у NASA стверджують, що Китай не надавав жодних даних про траєкторію падіння решток. Космічне управління закликало країни відповідально відноситись до безпеки людей на Землі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені виявили ідеальні місця для будівництва майбутніх баз на Луні.

Тим часом телескоп Hubble, який належить NASA, сфотографував галактику, яка викликає викривлення простору та часу.

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Китай