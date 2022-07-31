На Землю впав уламок китайської неконтрольованої ракети: відео падіння

Це вже третій випадок протягом двох останніх років, коли Китай допустив неконтрольований вхід в атмосферу великих розгінних блоків.

Наразі немає жодних повідомлень про виявлення уламків або ж пошкодження. На думку експертів, вхід уламків в атмосферу зменшив ризик для населення, однак й його можна було уникнути.

Перші блоки ракети після відпрацювання розгону ракети були відділені та впали у Південнокитайське море.

На відео можна побачити, як уламки згорають в атмосфері.

Тим часом у NASA стверджують, що Китай не надавав жодних даних про траєкторію падіння решток. Космічне управління закликало країни відповідально відноситись до безпеки людей на Землі.