NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время

Фото: НАСА показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время (twitter.com/NASAHubble)

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Как отмечают в NASA, этот процесс называется гравитационным линзированием. Массивное небесное тело, например, скопление галактик, вызывает искривление пространства и времени, что провоцирует также и искривление света, который проходит вокруг него. Тело, которое вызывает искривление света, называется гравитационной линзой, а искаженный фоновый объект - "линзовым". Фото: галактика SGAS J143845+145407 (esahubble.org) "Гравитационное линзирование привело к зеркальному отражению галактики в центре изображения, создав захватывающий центральный элемент", - пишет пресс-служба NASA.