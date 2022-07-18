ua ru
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время

Новина українською →
Понедельник 18 июля 2022 17:14
NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время Фото: НАСА показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время (twitter.com/NASAHubble)
Автор: Сергей Пышкин

Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.

Как отмечают в NASA, этот процесс называется гравитационным линзированием. Массивное небесное тело, например, скопление галактик, вызывает искривление пространства и времени, что провоцирует также и искривление света, который проходит вокруг него.

Тело, которое вызывает искривление света, называется гравитационной линзой, а искаженный фоновый объект - "линзовым".

NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время

Фото: галактика SGAS J143845+145407 (esahubble.org)

"Гравитационное линзирование привело к зеркальному отражению галактики в центре изображения, создав захватывающий центральный элемент", - пишет пресс-служба NASA.

Напомним, ранее сообщалось, что телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шарообразное звездное скопление NGC 6569.

Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
ВСУ ликвидировали еще 150 оккупантов: названы новые потери России в Украине
DAILY
Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Война на истощение. Хватит ли России солдат и техники на авантюру Путина