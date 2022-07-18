NASA показало фотографию галактики, которая искажает пространство и время
Телескоп Hubble, принадлежащий NASA, сфотографировал галактику, которая вызывает искривление пространства и времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу обсерватории.
Как отмечают в NASA, этот процесс называется гравитационным линзированием. Массивное небесное тело, например, скопление галактик, вызывает искривление пространства и времени, что провоцирует также и искривление света, который проходит вокруг него.
Тело, которое вызывает искривление света, называется гравитационной линзой, а искаженный фоновый объект - "линзовым".
Фото: галактика SGAS J143845+145407 (esahubble.org)
"Гравитационное линзирование привело к зеркальному отражению галактики в центре изображения, создав захватывающий центральный элемент", - пишет пресс-служба NASA.
Напомним, ранее сообщалось, что телескоп NASA Hubble продемонстрировал новую впечатляющую фотографию, на которой изображено шарообразное звездное скопление NGC 6569.
Тем временем телескоп NASA имени Джеймса Уэбба создал самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой вселенной на сегодня