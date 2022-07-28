Нотр-Дам в Париже может открыться в 2024 году

Пострадавший от масштабного пожара Собор парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) после восстановительных работ может открыться в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как заявила министр культуры Франции Рима Абдул-Малак, еще предстоит сложная работа для восстановления собора.

"Уверена, что 2024 год станет кульминацией в значительной части - от открытия собора до богослужений и аудиенций", - отметила она.

Также сообщается, что в конце лета должен начаться второй этап, в рамках которого будет восстановлен шпиль Нотр-Дама, крыши и своды, поврежденные во время пожара.

На данный момент завершена очистка внутренних помещений, опреснение сводов из-за дождей, демонтированы все технические сети. Реставрация картин и органа началась в октябре 2021 года.