Земля під ногами росіян палатиме. Кулеба анонсував потужні рішення до роковин вторгнення РФ

Так, завтра будуть роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Насправді вже 9-й рік триває війна, яку розв'язала Росії проти України. Ви побачите, що весь світ насправді з нами, в тій чи іншій формі. Росія у глобальному масштабі, а також ті, хто голосує разом з нею, перебувають у глобальній ізоляції", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що вся дипломатична команда президент Володимира Зеленського включно з ним працює над тим, щоб "в ці дні дипломатично земля під ногами росіян палала".

За його словами, 24 лютого будуть потужні рішення про санкції проти країни-агресора та озброєння для України.

Як повідомлялося раніше, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель зазначив, що Євросоюз у будь-якому разі схвалить нові санкції проти Росії до 24 лютого.

До того ж, президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії до роковин вторгнення. За даними ЗМІ, вони торкнуться приблизно 200 російських юридичних та фізичних осіб.

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