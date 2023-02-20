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ЄС у будь-якому разі схвалить нові санкції проти РФ до 24 лютого, - Боррель

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Брюссель, Понеділок 20 лютого 2023 20:52
ЄС у будь-якому разі схвалить нові санкції проти РФ до 24 лютого, - Боррель Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Країни-члени Європейського союзу у будь-якому разі схвалять новий пакет санкцій проти Росії до річниці вторгнення в Україну - 24 лютого.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Gardian.

"Він (десятий пакет санкцій проти РФ, - ред.) буде затверджений у найближчі години, у найближчі години. У будь-якому разі, до 24 лютого", - заявив він.

Пропонований 10-й пакет санкцій, оцінюваний в 11 млрд євро в торговельних потоках, покликаний ускладнити фінансування війни і позбавити Росію комплектуючих, необхідних для виробництва озброєнь для фронту.

Заходи, які ще потребують одностайного схвалення всіх країн ЄС, будуть спрямовані, зокрема, проти ще чотирьох російських банків, імпорту з Росії, включно з каучуком, та експорту в Росію, включно з важкими транспортними засобами.

Вони також передбачають покарання осіб, пов'язаних з іранськими вартовими революції, за виробництво безпілотників, що використовуються проти України, та обмеження продажу ЄС супутникових даних Китаю.

Нагадаємо, в ЄС пропонують розширити повноваження блоку щодо протидії обходу санкцій проти Росії.

Крім того, постійні представники країн ЄС планують остаточно узгодити десятий пакет санкцій проти РФ та обмеження проти Білорусі на засіданні 22 лютого.

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