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Нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із Росії, - WSJ

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Вівторок 21 лютого 2023 21:08
Нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із Росії, - WSJ Фото: Нові санкції США торкнуться 200 фізичних та юридичних осіб із Росії (flickr com)
Автор: Дмитро Браславський

Нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться приблизно 200 російських юридичних та фізичних осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що до списку санкцій США будуть внесені губернатори та члени сімей російських чиновників.

WSJ повідомляє, що обмежувальні заходи будуть введені проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які задіяні в обході санкцій.

Очікується, що Міністерство фінансів США представить оновлений список санкцій по РФ цього тижня.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.

Раніше міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

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