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Земля под ногами россиян будет гореть. Кулеба анонсировал мощные решения к годовщине вторжения РФ

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

К годовщине вторжения Россию в Украину государство-агрессора ожидает новый раунд санкций. В то время как для Украины международные партнеры подготовили решения по военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Так, завтра будет годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

"На самом деле уже 9-й год идет война, которую развязала России против Украины. Вы увидите, что весь мир на самом деле с нами, в той или иной форме. Россия в глобальном масштабе, а также те, кто голосует вместе с ней, находятся в глобальной изоляции", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что вся дипломатическая команда президент Владимира Зеленского включительно с ним работает над тем, чтобы "в эти дни дипломатически земля под ногами россиян горела".

По его словам, 24 февраля будут мощные решения о санкциях против страны-агрессора и вооружении для Украины.

Как сообщалось ранее, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз в любом случае одобрит новые санкции против России до 24 февраля.

К тому же президент США Джо Байден анонсировал новые санкции против России к годовщине вторжения. По данным СМИ, они коснутся примерно 200 российских юридических и физических лиц.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияДмитрий Кулеба