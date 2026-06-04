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Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта)

11:30 04.06.2026 Чт
2 хв
Подія трапилась у мальовничому карпатському регіоні
aimg Ірина Костенко
Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта) В Україні стались підземні поштовхи (фото ілюстративне: Getty Images)
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Вдень середи, 3 червня, в одній з областей України зареєстрували землетрус.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Головного центру спеціального контролю (ГЦСК).

Основні відомості про цей землетрус

Згідно з інформацією ГЦСК (який здійснює моніторинг геофізичних явищ на території України та земної кулі), землетрус 3 червня 2026 року було зареєстровано о 13:42:44 за київським часом.

Зазначається, що його магнітуда (за шкалою Ріхтера) склала 2,1.

"За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - констатували експерти Головного центру спеціального контролю.

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Де саме в Україні стався землетрус

Спеціалісти ГЦСК розповіли, що зафіксований 3 червня землетрус стався:

  • в Івано-Франківській області;
  • на глибині 9 км.

Координати джерела підземних поштовхів є такими:

  • 48,9 пн.ш. (широта);
  • 23,83 сх.д. (довгота).

Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта)Параметри зафіксованого 3 червня землетрусу (скриншот: gcsk.gov.ua)

У Головному центрі спеціального контролю уточнили, що йдеться про ділянку у Вигодській територіальній громаді Калуського району області.

Виходячи з опублікованої карти, підземні поштовхи зафіксували неподалік від села Новий Мізунь.

Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта)Джерело землетрусу (карта: gcsk.gov.ua)

Якщо ж дивитися на карту ширше, подія трапилась між Славським і Долиною.

Перший землетрус у червні: де в Україні зафіксували підземні поштовхи (карта)Місцерозташування джерела землетрусу 3 червня 2026 року (карта: gcsk.gov.ua)

Про що просять всіх українців

Насамкінець фахівці ГЦСК звернулись до українців із важливим проханням.

"Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення за посиланням (на офіційному сайті установи, - Ред.)", - закликали громадян.

Експерти пояснили, що це допоможе "в уточненні енергетичних параметрів землетрусу".

Нагадаємо, на початку лютого 2026 року землетрус з моря відчули у кількох областях України.

Наприкінці травня спеціалісти зафіксували ще один землетрус у Чорному морі - біля кримського узбережжя.

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