У Криму зафіксували новий землетрус
У середу, 24 червня, поблизу узбережжя Криму стався черговий землетрус магнітудою 3,1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.
За даними фахівців, підземні поштовхи були зареєстровані зранку о 5:53 поблизу узбережжя Криму на глибині 12 кілометрів.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
Землетруси у Криму
Нагадаємо, 22 червня у районі Криму зафіксували серію землетрусів. Протягом дня сейсмологи зареєстрували шість підземних поштовхів у Чорному морі та поблизу узбережжя півострова.
Найсильніші землетруси сталися о 08:48 ранку. Біля узбережжя Криму зафіксували поштовх магнітудою 4,2 на глибині 10 км. За класифікацією фахівців він належить до сильно відчутних.
Ще потужніший землетрус магнітудою 4,5 стався о 14:07. Його епіцентр також знаходився поблизу кримського узбережжя на глибині 10 км. Цей поштовх також віднесли до категорії сильно відчутних.