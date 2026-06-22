У Криму за день зафіксували одразу шість землетрусів
У районі Криму 22 червня зафіксували серію землетрусів. Протягом дня сейсмологи зареєстрували шість підземних поштовхів у Чорному морі та поблизу узбережжя півострова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.
Перший землетрус стався о 05:09. Його магнітуда склала 3,7 бала за шкалою Ріхтера. Епіцентр розташовувався у Чорному морі приблизно за 8 км від узбережжя Криму на глибині 24 км.
Менш ніж за 20 хвилин, о 05:27, було зафіксовано ще один поштовх магнітудою 3,3. Його епіцентр знаходився за 13 км від узбережжя на глибині 16 км.
Третій землетрус стався о 06:14. Його магнітуда досягла 3,8 бала, а епіцентр розташовувався за 7 кілометрів від узбережжя Криму на глибині 25 кілометрів.
О 07:11 сейсмологи зареєстрували четвертий поштовх магнітудою 3,6. Його джерело знаходилося у Чорному морі за 13 км від берега.
Найсильніші землетруси сталися пізніше. О 08:48 біля узбережжя Криму зафіксували поштовх магнітудою 4,2 на глибині 10 км. За класифікацією фахівців він належить до сильно відчутних.
Фото: інфографіка із розташуванням епіцентрів землетрусів у районі Криму (створено за допомогою ChatGPT)
Ще потужніший землетрус магнітудою 4,5 стався о 14:07. Його епіцентр також знаходився поблизу кримського узбережжя на глибині 10 км. Цей поштовх також віднесли до категорії сильно відчутних.
Усі зареєстровані землетруси сталися в районі узбережжя Криму та акваторії Чорного моря. Інформації про можливі наслідки або руйнування наразі не надходило.
Нагадаємо, 31 травня в акваторії Чорного моря поблизу узбережжя Криму також зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Його епіцентр знаходився за 15 км від узбережжя півострова на глибині 10 км.
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