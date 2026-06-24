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Землетрясения добьют Крымский мост, процессы необратимы, - сейсмолог

16:39 24.06.2026 Ср
2 мин
Россияне построили переправу с нарушениями строительных норм
aimg Василина Копытко
Землетрясения добьют Крымский мост, процессы необратимы, - сейсмолог Опоры Крымского моста постоянно попадают под разрушительное влияние землетрясений (фото: Getty Images)
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Серия землетрясений вблизи Крыма критически влияет на Крымский мост, возведенный оккупантами с нарушением строительных норм. Подземные толчки дают "накопительный эффект", что может в конечном итоге разрушить конструкцию.

Об этом в эксклюзивном комментарии РБК-Украина рассказал сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

Главное:

  • Сейсмическая угроза: Серия землетрясений вблизи Крыма (в том числе 22-24 июня) критически ослабляет конструкции Крымского моста, возведенного с нарушением всех норм безопасности.
  • Политическое строительство Россияне сознательно снизили показатели сейсмической бальности для этой территории, чтобы оправдать возведение моста на крайне нестабильных почвах с собственной системой разломов.
  • "Столетний цикл": Из-за циклического характера землетрясений (подобно катастрофе 1927 года) прогноз мощного толчка до 2027 года остается актуальным.
  • Необратимые последствия: Подземная активность имеет накопительный эффект, который делает разрушение моста неизбежным - конструкции "добьют" даже без внешних атак.

Нарушением норм строительства в сейсмически активной зоне

Ученый отмечает: строительство моста в этой зоне изначально противоречило стандартам безопасности, поскольку территория между Керченским и Таманским полуостровами характеризуется крайне нестабильными грунтами и наличием собственной системы разломов.

"Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили бальность той территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие почвы и своя система разломов между Керченским и Таманский полуостровами. Это строительство было политическим решением", - объясняет он.

Землетрясения критически ослабляют конструкции моста

Землетрясения, которые регулярно происходят в регионе (в частности, серия толчков 22-24 июня), имеют для моста долговременные негативные последствия. Дмитрий Гринь объясняет, что влияние подземных толчков не мгновенно, но оно бесповоротно.

Такие землетрясения имеют накопительный эффект, постепенно ослабляющий как сами конструкции моста, так и грунты под его опорами.

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Процессы, происходящие внутри конструкции из-за постоянного сейсмического напряжения, необратимы.

"Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют даже без внешнего влияния наших ракет", - резюмирует эксперт.

Землетрясения в Крыму

Напомним, что 22 июня в Крыму в течение дня произошло 6 землетрясений, сильнейшее достигло мощности 4,5 балла. 24 июня на полуострове снова зафиксировали подземные толчки.

В комментарии РБК-Украина сейсмолог Дмитрий Гринь пояснил, что вблизи Крыма есть система разломов, которая время от времени активизируется. Сейчас есть серьезная угроза, что в 2027 году произойдет масштабное землетрясение, которое может сравниться с событием 100-летний давности. Тогда подземные толчки были 9 баллов и разрушили 70% построек Ялты.

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