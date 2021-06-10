Земан предложил Тихановской открыть офис белорусской оппозиции в Праге

Президент Чехии Милош Земан предложил лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской , которая находилась в стране по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила, открыть представительство в Праге. Чешский лидер, также заявил, что встреча с ней была дружеской.

Об этом Земан сообщил радиостанции Frekvence-1 , возвращаясь из рабочей поездки в Австрию.

"Это была дружеская встреча (с Тихановской - ред.) и я, кстати, предложил ей открыть офис белорусской оппозиции в Праге", - сказал чешский лидер, отвечая на вопрос журналистов о переговорах с лидером белорусской оппозиции.

Светлана Тихановская находилась в Чехии по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила с 6 по 10 июня. Во время визита она встретилась с руководителями обеих палат парламента страны и главой МИД Якубом Кулганеком. Также ее приняли премьер-министр Андреем Бабишом и президент Милош Земан.