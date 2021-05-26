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Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

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Минск, Среда 26 мая 2021 11:43
Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси Фото: лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. Режим Александра Лукашенко на грани тотальной изоляции.

Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.

По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

"Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", - заявила Тихановская.

Отметим, массовые протесты в Беларуси были с августа 2020 года. Они продолжались несколько месяцев. Люди требовали отставки Александра Лукашенко.

Одним из передовых оппозиционных Telegram-каналов была NEXTA. Однако, 24 мая в Минске задержали основателя этого канала Романа Протасевича.

Ряд стран осудили такие действия белорусских властей. Лукашенко, в свою очередь, обратился к Западу.

"Мы оказались на передовой новой не холодной, а ледяной войны... Нет смысла шатать Беларусь", - заявил он сегодня.

Напомним, сегодня в полночь Украина закрыла авиасообщение с Беларусью. С 26 мая все прямые рейсы между странами отменяются.

Больше об инциденте с самолетом Ryanair и его последствиях читайте в материале РБК-Украина "Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам".

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