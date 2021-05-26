Тихановская заявила о подготовке новых протестов в Беларуси

Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. Режим Александра Лукашенко на грани тотальной изоляции.

Об этом она сообщила на своем Telegram-канале .

По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

"Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления", - заявила Тихановская.

Отметим, массовые протесты в Беларуси были с августа 2020 года. Они продолжались несколько месяцев. Люди требовали отставки Александра Лукашенко.

Одним из передовых оппозиционных Telegram-каналов была NEXTA. Однако, 24 мая в Минске задержали основателя этого канала Романа Протасевича.

Ряд стран осудили такие действия белорусских властей. Лукашенко, в свою очередь, обратился к Западу.

"Мы оказались на передовой новой не холодной, а ледяной войны... Нет смысла шатать Беларусь", - заявил он сегодня.