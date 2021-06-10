Земан запропонував Тихановській відкрити офіс білоруської опозиції в Празі

Президент Чехії Мілош Земан запропонував лідеру білоруської опозиції Світлані Тихановській , яка перебувала в країні на запрошення спікера Сенату Мілоша Вистрчила, відкрити представництво в Празі. Чеський лідер, також заявив, що зустріч з нею була дружньою.

Про це Земан повідомив радіостанції Frekvence-1 , повертаючись з робочої поїздки до Австрії.

"Це була дружня зустріч (з Тихановською - ред.) І я, ДО РЕЧІ, запропонував їй відкрити офіс білоруської опозиції в Празі", - сказав чеський лідер, відповідаючи на запитання журналістів про переговори з лідером білоруської опозиції.

Світлана Тихановська перебувала в Чехії на запрошення спікера Сенату Мілоша Вистрчила з 6 по 10 червня. Під час візиту вона зустрілася з керівниками обох палат парламенту країни і главою МЗС Якубом Кулганеком. Також її прийняли прем'єр-міністр Андрієм Бабішом і президент Мілош Земан.