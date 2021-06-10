RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Земан запропонував Тихановській відкрити офіс білоруської опозиції в Празі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехії Мілош Земан запропонував лідеру білоруської опозиції Світлані Тихановській, яка перебувала в країні на запрошення спікера Сенату Мілоша Вистрчила, відкрити представництво в Празі. Чеський лідер, також заявив, що зустріч з нею була дружньою.

Про це Земан повідомив радіостанції Frekvence-1, повертаючись з робочої поїздки до Австрії.

"Це була дружня зустріч (з Тихановською - ред.) І я, ДО РЕЧІ, запропонував їй відкрити офіс білоруської опозиції в Празі", - сказав чеський лідер, відповідаючи на запитання журналістів про переговори з лідером білоруської опозиції.

Світлана Тихановська перебувала в Чехії на запрошення спікера Сенату Мілоша Вистрчила з 6 по 10 червня. Під час візиту вона зустрілася з керівниками обох палат парламенту країни і главою МЗС Якубом Кулганеком. Також її прийняли прем'єр-міністр Андрієм Бабішом і президент Мілош Земан.

Нагадаємо, 29 травня у низці міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю. Учасники пікетів вийшли з біло-червоно-білими (БЧБ - від білоруського "бела-чирвона-бели сцяг") прапорами, які нинішня влада Білорусі назвала забороненою символікою.

Зазначимо, Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська наприкінці травня підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.

Як писало РБК-Україна, раніше вона заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі. За її словами, країна перетворилася на "чорну пляму" на світовій карті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьЧехияоппозиция