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Президент Чехии пожелал Тихановской "победы в борьбе с последним европейским диктатором"

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Прага, Вторник 08 июня 2021 14:57
Президент Чехии пожелал Тихановской "победы в борьбе с последним европейским диктатором" Фото: президент Чехии Милош Земан (zemanmilos.cz)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Чехии Милош Земан принял лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, которая находится в стране по приглашению спикера Сената Милоша Выстрчила. В ходе встречи чешский лидер пожелал ей "победы в борьбе с последним диктатором".

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель Пражского града Иржи Овчачек.

"Президент Чешской Республики Милош Земан приветствовал в Ланах (загородная резиденция президентов страны - ред.) представителя белорусской оппозиции Светлану Тихановскую", - написал Овчачек.

По его словам, Земан выразил Светлане Тихановской личную поддержку и высоко оценил ее мужество. "Он пожелал оппозиции победы в борьбе с последним европейским диктатором (президентом Беларуси Александром Лукашенко - ред.)", - добавил он.

Напомним, 29 мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью. Участники пикетов вышли с бело-красно-белыми (БЧБ - от белорусского "бела-чырвона-белы сцяг") флагами, которые нынешние власти Беларуси назвали запрещенной символикой.

Отметим, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в конце мая поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.

Как писало РБК-Украина, ранее она заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси. По ее словам, страна превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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